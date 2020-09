Schwache erste Halbzeit: SG Telgte verliert beim VfL Wolbeck

Lag es am Mannschaftsabend? Schwer zu glauben. Als Begründung für den erschreckend schwachen, blutleeren Auftritt in der ersten Halbzeit ist die gemeinsame Partynacht der SG-Fußballer am Freitag etwas zu dünn. Sie liefen am Sonntag auf dem Kunstrasen beim VfL Wolbeck bis zur Pause nur hinterher, immer mindestens einen Schritt zu spät. Nach vorne ging gar nichts. Die Quittung: Nach 34 Minuten lagen die Telgter mit 0:4 hinten – verdient. Die Gäste verloren am Ende mit 2:5 (1:4) und sind nach zwei Bezirksliga-Spieltagen Tabellenletzter – als eine von nur zwei Mannschaften ohne Punkt.

Für die Nullleistung im ersten Abschnitt hatte Frank Busch direkt nach Abpfiff noch keine Erklärung. „Wir haben nur reagiert. Ich hätte niemals von meiner Mannschaft gedacht, dass sie so eine Halbzeit auf den Platz bringt“, sagte der SG-Trainer. „Wenn man einen schlechten Tag hat, muss man wenigstens alles geben.“

Doppel-Wechsel nach 36 Minuten

Das hat seine Truppe in den ersten 45 Minuten nicht getan und Wolbeck damit den roten Teppich ausgerollt. Alle vom Torwart bis zu den Spitzen enttäuschten. Nach 36 Minuten vollzog Busch einen Doppel-Wechsel, um „ein Zeichen zu setzen“, wie der Coach später sagte. Das half nicht sofort. Keine klare Chance hatte Telgte im ersten Durchgang. Das glückliche 1:4 kurz vor der Pause gelang Fahri Malaj mit einer Bogenlampe nach einem Pressschlag.

Fußball: VfL Wolbeck gegen SG Telgte 1/39 Bezirksliga 7 VfL Wolbeck - SG Telgte 5:2 am 13. September 2020 Foto: Ralf Aumüller

Nach dem Seitenwechsel zeigte die SG ein anderes Gesicht und drängte auf Ergebniskorrektur. Josef Maffenbeier hätte einen Elfmeter bekommen müssen (50.). Die Wolbecker standen ansonsten sicher, befreiten sich wieder und machten mit dem 5:1 (82.) – dem dritten Tor von Linus Möllers – endgültig alles klar. In der Schlussminute traf Arbnor Jashari mit einem Kopfball noch zum 2:5-Endstand.

SG: Mende – Hartmann, Gronover, Kretzer (46. Schwienheer) Kleinherne – Röös, Moreira (36. Schoof), Holthusen (36. Wieloch), Tewes – Malaj, Maffenbeier (80. Jashari). Tore: 1:0 J. Tegt­meier (9.), 2:0 Vette (21./FE), 3:0, 4:0 Möllers (25./34.), 4:1 Malaj (45.), 5:1 Möllers (82.), 5:2 Jashari (90.+1).