Spannend gemacht haben es die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern in der ersten Runde des Kreispokals. Durch einen 8:7 (3:3/2:0)-Erfolg beim Bezirksligisten Borussia Münster qualifizierten sie sich für das Achtelfinale.

Nach einer Gelb-Roten Karte für Julia Mende (13.) mussten die Blau-Weißen den Rest der Spielzeit in Unterzahl bestreiten. Clara Haverkamp (24.), Lotte Köhne (29.) per Elfmeter nach einem Foul an Johanna Meimann sowie Chiara Dießelberg (55.) brachten die Gäste scheinbar uneinholbar in Führung. Zwei Strafstöße und ein Sonntagsschuss brachten die Münsteranerinnen wieder ins Spiel.

Im Elfmeterschießen hätte Meimann schon alles klarmachen können, aber erst Karina Samberg mit dem sechsten Elfer ließ die BSV-Frauen jubeln.

BSV-Frauen: Lenz – Köhne, Koenen, Mende, Beste – Mahnke, Glenzki (63. Stegemann), Dießelberg, Weber (63. Samberg), Haverkamp (69. Stövesand) – Meimann.Tore: 0:1 Haverkamp (24.), 0:2 Köhne (29./Strafstoß), 0:3 Dießelberg (55.), 1:3 Brüggenkamp (64./Strafstoß), 2:3 Mertens (67./Strafstoß), 3:3 Pauli (83.).Elfmeterschießen: Stegemann, Koenen, Köhne, Beste und Samberg treffen für BSV – Meimann verschießt.Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Mende (13.).