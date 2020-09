Sehr zufrieden mit dem Auftritt der SG Telgte-Wolbeck gegen die TuS 59 HammStars (Aufsteiger zur 1. Regionalliga) zeigte sich Coach Marc Schwanemeier. Sein Aufgebot unterlag lediglich ganz knapp mit 70:71 (36:40) und hatte über viele Phasen sogar eine Führung inne. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte erwischte die Spielgemeinschaft den besseren Start. Beim 5:2 (2.), 10:7 (4.) 18:17, 30:29 (18.), 49:42 (32.) und 66:61 sah es nach einem Sieg für den heimischen Zweitregionalligisten aus. In den Schlussminuten agierte das umgestaltete Meisterteam aus Hamm jedoch routinierter. Die SG-Punkte erzielten Daniel Woltering (19), Simon König (17), Felix Blome (12), Jan Dammann (7), Tahirou Diaby Touré (6), Leon Schmidt (4), Kai Patte (3) und Rafael Sierra (2). Außerdem waren Robert Burrichter, Shayan Anssari und Alexander Krone für die SG im Einsatz.