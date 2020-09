Einen Punkt holte die zweite Mannschaft des BSV Ostbevern in ihrem ersten Saisonspiel in der Frauen-Verbandsliga. Es hätten locker aber auch zwei Zähler sein können – eigentlich sogar drei. „Es war spannend, unnötig spannend“, kommentierte Trainer Frank Brockhausen die Fünf-Satz-Niederlage gegen den TV Mesum. Die Gastgeberinnen verloren in der Beverhalle mit 25:20, 26:28, 26:24, 25:27 und 11:15. „Es tut mir leid für die Mädels, dass sie nicht belohnt wurden. Wir waren drückend überlegen, haben den Sack aber nicht zugemacht“, so der Coach. Im zweiten Satz vergab sein Team vier Satzbälle, im vierten Durchgang ließ es einen Matchball ungenutzt, und im Tiebreak unterlagen die Ostbevernerinnen nach einer 10:5-Führung. „In der Crunchtime hat man gemerkt, dass uns erfahrene Leistungsträgerinnen verlassen haben und dass die anderen sich erst noch in ihre Rollen einfügen müssen“, analysierte Brockhausen. „Das wirft uns aber nicht zurück. Es war ja erst der erste Spieltag. Die Mädels werden daraus ganz sicher lernen.“

BSV-Frauen II: Plogmann, Carneim, Heitkötter, Ahmerkamp, Kolkmann, Weusthof, Hüttemann, Rolf, Rose, Schlautmann, Reinhardt, Lubeseder.