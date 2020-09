In dieser Saison wurden die Nachbarvereine SG Telgte und VfL Wolbeck in die Fußball-Bezirksliga 7 zwangsversetzt. Im direkten Duell am Sonntag feierte der VfL mit 5:2 am zweiten Spieltag den ersten Sieg und bescherte der SG die zweite Niederlage. Im fünften Jahr – und nur noch in dieser Saison, das hat er schon kundgetan – trainiert Alois Fetsch die Wolbecker. Im Interview spricht er über die neue Staffel, die Aussichten der SG Telgte und die eigenen Perspektiven.

War der VfL am Sonntag so stark oder die SG, gerade in der ersten Halbzeit, so schlecht?

Fetsch: Ich glaube, das war eine Mischung aus beidem. Wir waren von Anfang an voll da und haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir im Trainerteam hatten eine geschlossene Mannschaftsleistung eingefordert, und das haben die Jungs sehr gut gemacht. Wir haben hoch gepresst und dafür gesorgt, dass Telgte nicht zu seinem Spiel kommt. Wenn man dann noch in einer Halbzeit vier Tore vorlegt . . . Wir waren über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft.

Muss muss man sich Sorgen machen um die SG Telgte?

Fetsch: Nein, das glaube ich nicht. Die Telgter hatten ja ein Auswärtsspiel. Da kann man nicht immer das umsetzen, was man sich vornimmt. Manchmal läuft ein Spiel halt so. Solch einen Rückstand wie gegen uns in der ersten Halbzeit muss man erst mal wegpacken. Die SG hat das in der zweiten Halbzeit gut hinbekommen. Um die Telgter muss man sich keine Sorgen machen, sie werden noch ihre Spiele gewinnen.

Wissen Sie schon mehr als zu Saisonbeginn über die Bezirksliga 7?

Fetsch: Nach und nach erweitert sich mein Wissensstand. Ich bekomme Infos vom Trainer aus Oestinghausen. Die Mannschaft spielt immer eine Woche vor uns gegen unseren nächsten Gegner. So kann ich nach und nach die Liga kennenlernen.

Was sind die Saisonziele in Wolbeck?

Fetsch: Wir sagen nicht, dass wir den oder den Tabellenplatz erreichen wollen. Weil ich die Liga nicht kenne, wäre es ein bisschen schwierig, das einzuordnen. Wir im Trainerteam haben uns die Weiterentwicklung der Mannschaft zum Ziel gesetzt. Wir haben viele junge Spieler im Kader, die gerade aus der A-Jugend rausgekommen sind. Wir wollen die Mannschaft kontinuierlich verbessern. Wenn wir zusammen mit den Jungs gute Arbeit leisten, dann wird in dieser Saison auch eine gute Positionierung in der Tabelle dabei herausspringen. Wir haben auch noch einige verletzte Spieler. Wir freuen uns darauf, wenn die jetzt nach und nach wieder fit werden.Fußball: VfL Wolbeck gegen SG TelgteRalf Aumüller