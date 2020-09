Eine Platzierung in den Top Ten hatte sich Tim Schäferhoff bei der Deutschen Meisterschaft für Pony-Zweispänner in Lähden zum Ziel gesetzt. Der Fahrsportler des RV Gustav Rau Westbevern erreichte sein Ziel im Emsland. In einem stark besetzten Feld mit 23 Startern belegte er nach den Disziplinen Dressur, Gelände (Marathon) und Hindernisfahren den achten Platz.

Für Schäferhoff war es die zweite Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft; für seine Ponys Paul, Paula und Null Null eine Premiere. Ein mäßiger Start mit dem 16. Rang in der Dressur warf Schäferhoff zum Auftakt weit zurück. Es folgte ein überzeugender Auftritt im Marathon (Geländeprüfung), der mit Rang vier belohnt wurde. Die Strecke mit sieben technisch anspruchsvollen Hindernissen war rund 15 Kilometer lang. Herausfordernd war auch das Kegelfahren, in dem Schäferhoff 14. wurde.