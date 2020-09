Knapp 100 Besucher, rund 40 Kinder und 60 Erwachsene, nahmen unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen am Saisonabschlussfest der Tennisabteilung des SV Ems Westbevern teil. Bei bestem Wetter boten die Organisatoren auf der Anlage in Vadrup ein vielfältiges Programm an. Trotz der Pandemie erlebte der SV Ems in diesem Sommer einen Tennis-Boom. Der Verein steuert auf die Marke von 100 Mitgliedern zu.

Ems-Abteilungsleiter Ingo Beermann stellte am Samstag das unermüdliche Engagement der vielen Helfer und die Disziplin der Spieler bei der Umsetzung der Corona-Vorgaben hervor. „Euch allen gebührt Dank und Anerkennung für das, was ihr in den vergangenen, schwierigen Monaten geleistet und zum Wohle der Abteilung umgesetzt habt“, sagte Beermann.

Tennislehrlinge

„Mir ist es wichtig, dass alle – Jung und Alt – Spaß haben“, betonte Sport- und Jugendwart Tim Dahms . Der Tennis-Tag in Vadrup begann mit der Kinder-Aktion „Tennislehrling“. Die Leiter Nils Müller und Dahms prüften knapp 25 Kinder mit tennisspezifischen Aufgaben. Zuvor hatten viele Neueinsteiger eine Schnupper-Möglichkeit bekommen. Gut angenommen wurde das vom SV Ems erstmalig organisierte Einzel-Blitzturnier für Neumitglieder. Das gewann Thomas Ackermann gegen Hendrik Bergmann.

Dahms gegen Schulze Eilfing

Die Höhepunkte des Veranstaltungstages waren die Finals um die Vereinsmeisterschaft. Tim Dahms besiegte Jörg Schulze Eilfing im Herren-Einzel mit 2:6, 6:0 und 10:4. Ralf Möllers und Frank Berning belegten die weiteren Plätze. Im Endspiel des Damen-50-Doppels gewannen Agnes Berning und Sabine Brockmann gegen Martha Holtmann und Ilse Vogt mit 4:6, 6:4 und 10:5.

Im Doppel der Herren 65 lautete der Endstand: Horst Hülsmann und Hubert Keuper vor Michael Grimberg und Kurt Bellmann sowie Günther Pukkis und Josef Möllers.