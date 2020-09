SG Ahlen/Sendenhorst/Westbevern hat sich beschnuppert und für gut befunden

Jörg Ammann vom SV Ems Westbevern , Christian Budt (TG Ahlen) sowie Bastian Bonse und Armin Schaaf von der SG Sendenhorst segeln nicht nur gerne gemeinsam, sie teilen auch die Leidenschaft fürs Badmintonspielen. So entstand die Idee für einen vereinsübergreifendes Training. Denn in allen drei Clubs war es zusehens schwieriger geworden, gleichstarke Partner für die Übungseinheiten vor Ort zu finden.

Gesagt, getan - seit 2017 haben sich die Badminton-Begeisterten regelmäßig einmal in der Woche zu Spieleabenden getroffen. Immer mittwochs ab 20 Uhr schwingen 20 oder mehr Sportler gemeinsam den Schläger, um in homogenen Gruppen ihrem Hobby nachzugehen.

„Wir haben uns erstmal beschnuppert und steigen nun voll ein“, beschreibt Ammann den Werdegang des zunächst losen Verbundes. „Früher war alles auf Kante genäht. Jetzt sind wir auch attraktiv für Leute aus dem Umland. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht.“

Nach drei Jahren Vorlauf, in denen man sich vorwiegend aufs gemeinsame Training konzentrierte, hat sich Ahlen/Sendenhorst/Westbevern zur laufenden Saison erstmals als Spielgemeinschaft für den Liga-Betrieb angemeldet. Und das gleich mit vier Mannschaften - zwei Teams starten in der Bezirksklasse, zwei andere in der Kreisliga. Mit Daniel Pieck stellt Westbevern einen Leistungsträger für die Erstvertretung. Niklas Pieck und Jörg Ammann sind in der zweiten Mannschaft im Einsatz, während Marcel Pieck in der Dritten aktiv ist. Mit Timo Pilz hat man noch einen leistungsstarken Akteur in der Hinterhand. Insgesamt sind 28 Spieler für den Liga-Betrieb gemeldet worden. Neben dem Emser Quartett noch sieben Ahlener und 17 Sendenhorster.

Die ersten Ergebnisse zeigen, dass sich die neue Gemeinschaft durchaus Hoffnungen auf vordere Platzierungen machen darf. Dass die erste Mannschaft gut gestartet ist, kann dabei nicht verwundern, befinden sich in ihren Reihen doch Badmintonspieler, die schon höherklassig aktiv waren. „Sie hat gute Chancen, oben mitzuspielen“, sagt Ammann. Und auch die Drittvertretung ist mit Ambitionen auf eine vordere Platzierung in die Saison 2020/21 gegangen.

Auch die Altersstruktur stimmt diesmal. Waren vor Jahren in der Erstvertretung der SG Telgte-Westbevern vor allem Routiniers aktiv, liegt der Altersdurchschnitt bei der SG Ahlen/Sendenhorst/Westbevern deutlich niedriger. Eins hat sich jedoch kaum geändert: „Damen sind begehrt“, erläutert Ammann. „Wir würden drei Herren für eine Dame tauschen.“ Schließlich gehören zu jedem Badminton-Team normalerweise vier Männer und zwei Frauen und letztere sind offenbar seltener beim leistungsorientierten Badminton anzutreffen. „Aber diesmal können wir Ausfälle von Spielerinnen besser auffangen.“

Neben den inzwischen schon vertrauten Mittwochs-Einheiten in Ahlen oder Sendenhorst ist in Kürze auch ein Intensiv-Training donnerstags um 19.30 Uhr in Vadrup geplant. „Spitzenspieler Daniel Pieck macht sich schon Gedanken über einen Trainingsplan“, so Ammann weiter. „Und wir sind dem SV Ems sehr dankbar, dass er eigens eine Ballmaschine für uns gekauft hat. Damit können wir bestimmte Schlagfolgen besser üben oder uns behelfen, wenn wir von der Teilnehmerzahl ungerade besetzt sind.“

Ansprechpartner für interessierte Freunde des Badmintonsports sind Katharina Pollex bei der TG Ahlen, Claus Böckenholt in Sendenhorst und Jörg Ammann beim SV Ems Westbevern.