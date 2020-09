Die Fragezeichen kurz vorm Saisonauftakt sind bei allen Vereinen dick. Wie ist die eigene Form? Wie ist die andere Mannschaft drauf? Wie hat sich der Kader des Gegners verändert? Bei den Fußballerinnen des BSV Ostbevern ist die Unsicherheit besonders groß. Sie starten am Sonntag (11 Uhr) bei der zweiten Mannschaft des VfL Bochum . Die Reserve des Regionalligisten ist für Björn Kirchgessner ein gänzlich unbeschriebenes Blatt.

„Ich kenne die Kadergrößen der Bochumer Mannschaften nicht, gehe aber davon aus, dass aus der ersten Mannschaft Spielerinnen heruntergegeben werden“, sagt der neue Trainer vor seiner Premiere bei den BSV-Frauen.

Wie es auch kommen mag: Die Partie auf dem Kunstrasen an der Castroper Straße hat eine gewisse Brisanz. In der vergangenen abgebrochenen Saison belegte Bochums Zweite den zehnten Platz in der Westfalenliga, direkt gefolgt von Ostbevern. Um wie gewünscht eine möglichst sorgenfreie Saison zu erleben, sollte der BSV also nicht verlieren.

„Wir wollen unsere positive Entwicklung in der Vorbereitung jetzt in einen Erfolg ummünzen“, sagt Kirchgessner. Die personelle Situation hat sich gegenüber dem Sieg am Sonntag im Kreispokal beim Bezirksligisten Borussia Münster (8:7 nach Elfmeterschießen) verbessert. Neben Kristina Markfort und Frieda Kemper, die erst später in der Saison zum Team stoßen, fehlen Lara Feldmann und die gelb-rot-gesperrte Julia Mende.

Das Duell um das Trikot mit der Nummer 1 ist offen. Das trug zuletzt Sophia Lenz, sie hütet das Tor auch in Bochum. Dann darf sich Neuzugang Johanna Aland in zwei Spielen beweisen.