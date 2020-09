Frühzeitig sorgten die Landesliga-Frauen der SG Telgte in der ersten Kreispokal-Runde für klare Verhältnisse. Sie gewannen am Mittwochabend beim A-Ligisten FC Nordkirchen mit 7:0 (5:0). In Runde zwei gastieren sie beim Bezirksligisten SV Herbern. „Das war solide. Wir haben so gespielt, wie eine klassenhöhere Mannschaft auftreten sollte“, bilanzierte SG-Trainer Sebastian Wende . „Wir haben schnell die Tore gemacht, und der Gegner hat in 90 Minuten zwei Torschüsse abgegeben.“ Mit dem 5:0 zur Pause sei Nordkirchen noch gut bedient gewesen. „Wir hatten weitere Großchancen“, sagte der Coach, dem nur 13 Spielerinnen zur Verfügung standen. In der zweiten Halbzeit habe die Mannschaft das Spiel nur noch verwaltet, so Wende. Mit drei Toren empfahl sich Nachwuchsspielerin Franziska Ix. Zudem trafen Linda Focke , Leona Mors, Jennifer Joswowitz und Franziska Rüter.

SG-Frauen: Heinker – Joswowitz (46. R. Salomon), Rüter, Mors, Osthues – Baysal, Plagge – Ix, Jocksch (I. Kuhrmann), Deipenwisch – Focke. Tore: 0:1 Focke (14.), 0:2 Mors (16.), 0:3, 0:4 Ix (25./39.), 0:5 Joswowitz (42.), 0:6 Rüter (65.), 0:7 Ix (75.).