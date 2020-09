Das Trainerteam der SG Telgte hat kürzlich einen Fragebogen an die Spielerinnen verteilt über die persönlichen Ziele und die Ziele der Mannschaft in dieser Saison. Bei den Wunsch-Ambitionen des gesamten Teams gab es einen klaren Tenor, berichtet Coach Sebastian Wende. Unter den ersten fünf Vereinen, teilweise unter den ersten drei, wollen die SG-Fußballerinnen in ihrer vierten Landesliga-Saison nach dem Aufstieg 2017 gerne landen.

Für dieses Vorhaben sollten sie zum Start am Sonntag (15 Uhr) beim BSV Brochterbeck gleich einen Sieg einfahren. Die Gastgeberinnen belegten in der Vorsaison den vorletzten Platz, die Telgterinnen wurden Fünfte. Sie hatten den BSV in der Hinrunde mit 5:0 geschlagen. Das Rückspiel fand wegen Corona nicht mehr statt. „Nach meinem Kenntnisstand hat Brochterbeck ein, zwei Spielerinnen verloren und nicht viele dazubekommen“, sagt Wende. „Wir wollen erfolgreich starten. Und das ist auch mit unserem Rumpfkader möglich.“

Mit der Vorbereitung war der Trainer „zufrieden“. Mit im Schnitt knapp 16 Spielerinnen war der Übungsplatz immer gut gefüllt. Nur jetzt, zum Punktspielauftakt, wird es dünn. Neben den Langzeitverletzten fehlen Selin Baysal, Sarah Fipke und Ina Holtmann. Hinter Ina Plagge und Sophia Möllers stehen noch Fragezeichen. Zum Glück für die SG hat Alexandra Füchtenbusch ihren Urlaub rechtzeitig beendet.

Wer im Tor steht, ist noch offen. „Wir haben eine Nummer 1a, 1b und 1c. Alle drei sind gleichauf“, sagt Wende. Vera Heinker, Catia Rodrigues Santos und Marie Salomon sollen zunächst jeweils ein Spiel machen.