Die Spiele in der zweiten Kreispokal-Runde sind terminiert. Die SG Telgte erwartet am 29. September (Dienstag, 19.30 Uhr) den Westfalenligisten 1. FC Gievenbeck. Der BSV Ostbevern hat zwei Tage später, am 1. Oktober (Donnerstag, 19 Uhr), den Bezirksligisten Blau-Weiß Aasee zu Gast.