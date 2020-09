A-Jugend des TV Friesen Telgte spielt in der Verbandsliga

Telgte -

In schmaler Besetzung kassierten die A-Junioren des TV Friesen Telgte am Ende der Oberliga-Qualifikation beim ASV Senden eine Niederlage mit 20 Toren Differenz. Die Mannschaft spielt demnächst in der Verbandsliga.