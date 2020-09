Vier Spiele, ein Punkt und 3:11 Tore – so lautet die Zwischenbilanz von BW Aasee in der Bezirksliga (Staffel zwölf). Platz 17 ist sicher nicht das, was sich die Münsteraner versprochen hatten, allerdings waren die bisherigen Gegner durchaus gehobenen Formates. Heute um 19.30 Uhr kommt es im Beverstadion zum Pokalduell der zweiten Runde mit dem BSV Ostbevern . „In unserem ersten Testspiel haben wir Aasee mit 3:2 bezwungen, aber bis dahin hatten beide Mannschaften erst wenige Einheiten bestritten“, berichtet BSV-Trainer Daniel Kimmina. „Aasee hat im Sommer zwei wichtige Spieler verloren und wird es schwer haben, die Klasse zu halten.“ Ostbevern muss weiterhin auf Carsten Esser (Urlaub), Hendrik Hülsmann (verhindert), Sven Lander, Daniel Horstmann, Roman Middrup, Marcel Graf, Jan Leifhelm, Niels Kock (alle verletzt) sowie Niclas Leinkenjost (krank) und Niels Ritter (geschont) verzichten. „Ich habe 15 Leute auf dem Papier. Wir werden es ernsthaft angehen, aber in der Startelf durchwechseln. Das Spiel am Sonntag gegen Hoetmar hat Priorität“, so Kimmina.