Die Handballer der HSG Bever-Ems werden in dieser Saison von einem Trio aus den eigenen Reihen betreut. Stefan Leuer kümmert sich um die Taktik, Jörg Elfenkämper um die Fitness und Malte Sohst um das Organisatorische. Das erste Spiel in der 1. Kreisklasse bestreitet die HSG am kommenden Sonntag (17 Uhr) in der Beverhalle in Ostbevern gegen den TV Emsdetten IV.

18 Spieler bilden den Kader, der sich aus der letztjährigen Ersten und Zweiten zusammensetzt. Die Reserve wurde vom Spielbetrieb zurückgezogen. Neuzugänge gibt es nicht. „Wir hoffen, dass wir gut mitspielen können und keine Sorgen um den Klassenerhalt haben werden“, sagt Leuer. Das Team gehe gut vorbereitet in die Saison. Leuer erwartet viele umkämpfte und enge Spiele.

Das Hygienekonzept der HSG lässt auch Zuschauer bei den Spielen zu.