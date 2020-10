Am Sonntag ein 2:1-Erfolg bei der SG Sendenhorst , am Donnerstag ein 4:1-Sieg im Kreispokal gegen Bezirksligist BW Aasee – und jetzt das wichtige Duell gegen Hoetmar. „Wir wollen die Woche vergolden. Wenn wir noch Hoetmar schlagen, dann hätten wir einen perfekten Saisonstart hingelegt“, sagt BSV-Trainer Daniel Kimmina . Die Gäste haben erst zweimal gespielt und dabei einen Punkt geholt. „Hoetmar hat ein paar neue Leute aus Ennigerloh dazubekommen, die dort jetzt tonangebend sind. Die Mannschaft ist stärker einzuschätzen als in den letzten Jahren. Es wird ein enges Ding“, so Kimmina. Er muss weiterhin auf mehr als ein halbes Dutzend Spieler verzichten, darunter auf Kapitän und Torjäger Carsten Esser. Falk Droste, Carsten Knoblich und Niclas Leinkenjost sind angeschlagen. Ihr Einsatz ist fraglich.