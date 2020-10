Personell sieht Ems-Trainer Andrea Balderi wieder etwas Licht am Ende des Tunnels. Zum Heimspiel kehren Adrian König , Christian Nosthoff, Julian Knappheide und Lars Wewelkamp in den Kader zurück. Das bietet dem Übungsleiter zusätzliche Möglichkeiten in der Partie gegen den Tabellensechsten. „Wir wollen versuchen, so lange wie möglich einen Gegentreffer zu vermeiden, selbst aber auch Nadelstiche zu setzen“, sagt Balderi. Mit den Offensivkräften König und Nosthoff hofft der Coach auf das Premieren-Tor für seine Farben. Der bisher einzige Treffer resultierte aus einem Eigentor eines Everswinkelers. Die Westbeverner, die alle vier bisherigen Begegnungen verloren haben, müssen punkten. Sendenhorst unterlag zuletzt mit 1:2 dem BSV Ostbevern.