„Das war ein komplett gebrauchter Tag“, bilanzierte Björn Kirchgessner nach der deutlichen 0:4 (0:1)-Niederlage der Ostbeverner Westfalenliga-Fußballerinnen beim FC Donop-Voßheide. Lediglich zwischen der 15. und 30. Minute zeigten die Gäste in Lemgo eine ansprechende Leistung. Johanna Meimann, Kim Weber mit einem Weitschuss und zweimal Chiara Dießelberg hätten in dieser Phase treffen können.

„Danach haben wir das Fußballspielen komplett eingestellt“, kritisierte Kirchgessner. „Unser Gegner war in den Zweikämpfen besser und hat sich körperlich durchgesetzt.“ Im Anschluss an einen Einwurf geriet sein Aufgebot in der 42. Minute in Rückstand. Jana Wiemann-Großpietsch traf für die Ostwestfälinnen.

Im zweiten Durchgang hatten die Blau-Weißen nur noch Chancen minderer Qualität, während sich Donop-Voßheide von seiner besten Seite zeigte. Wiemann-Großpietsch, diesmal nach einem Eckball (51.), Milena Szymkowiak (56.) und Nele Busch (77.) sorgten zügig für klare Verhältnisse.

„Wir sind von langen Bällen über die rechte Seite überlaufen worden und haben hochverdient verloren“, resümierte der Ostbeverner Übungsleiter. Mit Lara Friese und Laura Rieping haben sich zudem zwei BSV-Spielerinnen am Sprunggelenk verletzt.

BSV-Frauen: Lenz – Mahnke, Mende, Beste – Schlattmann, Glenzki, Friese (22. Feldmann), Rieping (68. Köhne), Weber (80. Samberg) – Dießelberg, Meimann (68. Haverkamp).Tore: 1:0, 2:0 Wiemann (42./51.), 3:0 Szymkowiak, 4:0 Busch (77.).

Am Donnerstag um 19 Uhr gastieren die Ostbeverner Frauen zum Pokalspiel der zweiten Runde beim B-Ligisten SG Milte/Sassenberg.