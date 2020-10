Auf den Sieger dieser Partie wartet in der dritten Pokal-Runde wahrscheinlich Titelverteidiger Wacker Mecklenbeck . Auch wegen der Aussicht auf dieses schöne Heimspiel wollen die SG-Frauen in Herbern gewinnen. Und sie wollen sich, so Trainer Sebastian Wende , „ein bisschen rehabilitieren“ für die 1:6-Klatsche am Sonntag in der Landesliga bei Grün-Weiß Nottuln. Der Telgter Kader bleibt unverändert – mit einer Ausnahme: Ina Holtmann wird aus beruflichen Gründen voraussichtlich fehlen. „Ich weiß gar nicht, was uns erwartet“, sagt Wende vor der Fahrt zum letztjährigen Ligakonkurrenten. Die Herbernerinnen sind in diesem Sommer freiwillig aus der Landesliga abgestiegen und nicht besonders erfolgreich in die Bezirksliga-Saison gestartet. „Die haben gegen uns aber nichts zu verlieren“, warnt Wende.