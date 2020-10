Keiner muss so lange warten wie die Basketballer. Während in Sportarten wie Fußball, Volleyball und jetzt auch Handball die Saison gestartet ist, müssen sich die Korbjäger in der 2. Regionalliga bis Ende Oktober gedulden. Dreieinhalb Wochen noch, in denen Marc Schwanemeier seine Mannschaft bei Laune halten und so langsam auf den Ernstfall einschwören muss. Der Coach der SG Telgte-Wolbeck scheint das recht ordentlich hinzubekommen.

„Wir wollen schnelleren Basketball spielen. Das hat bis jetzt auch ganz gut geklappt, wir müssen nur konstanter werden“, sagt Schwanemeier. Er stellt seinem Team ein positives Zwischenzeugnis aus: „Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg.“ Wenn da nicht die Verletzten wären . . .

Lukas Buckermann plagt sich weiterhin mit Rückenproblemen herum. „Das wird auch noch ein Weilchen dauern, sicherlich noch ein oder zwei Monate“, befürchtet sein Trainer. Zum Auftakt am 31. Oktober (Samstag, 19.30 Uhr) in Telgte gegen die LippeBaskets Werne ist Buckermann definitiv noch nicht dabei.

Und am Montagabend in einem Trainingsspiel beim TuS Hiltrup hat es auch wieder Robert Burrichter erwischt. Nein, nicht an seinem lädierten Knie, sondern am Knöchel. „Er wird wohl ein paar Wochen pausieren müssen, vermutlich ist er zum Saisonanfang noch nicht wieder fit“, stöhnt Schwanemeier über das Pech des Aufbauspielers. „Das ist sehr schade, Robert hat sehr hart gearbeitet.“

Das Testmatch beim Oberliga-Aufsteiger in Hiltrup mussten die Telgte-Wolbeck Baskets mit nur acht Leuten und ohne gelernten Center bestreiten. Kein Wunder, dass Schwanemeier nach dem 63:58 (29:31)-Sieg feststellte: „Das war kein berauschendes Spiel.“ Bei seinem Team wechselten sich gute Phasen immer wieder mit schlechten ab. Fast bis zum Ende war es spannend.

Am 17. Oktober (Samstag) testet die Spielgemeinschaft in Wolbeck gegen den Oberligisten TV Ibbenbüren II. Am 20. Oktober (Dienstag) kommt mit dem UBC Münster II ein Ligakonkurrent nach Telgte.

SG Telgte-Wolbeck: Simon König (18), Dammann (14), F. Blome (10), Anssari (8), A. Krone (5), Burrichter (3), Ch. Krone (3), Diaby Touré (2).