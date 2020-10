So hatten sich die Handballerinnen des TV Friesen den Saisonstart in der Kreisliga ganz sicher nicht vorgestellt. In einem torarmen Spiel verloren die Telgterinnen in eigener Halle gegen die SG Sendenhorst mit 9:15 (6:11).

Maximilian Luft begann bei seiner Analyse zunächst mit dem Positiven. „Mit der Abwehrleistung und der Leistung beider Torhüterinnen bin ich sehr zufrieden“, sagte der neue Friesen-Trainer. Für die Offensivabteilung gab es weniger Lob. „Wir waren im Angriff zu harmlos und im Abschluss viel zu nachlässig“, so Luft. „Wir haben viele Fehler gemacht, die Abläufe passten noch nicht. Beide Mannschaften waren nervös.“

Das Gute für den Coach: „Wir wissen jetzt, was wir noch machen und was wir verbessern müssen“, sagte Luft. Er hat mit der Mannschaft bis zum 7. November Zeit, daran zu arbeiten. Dann erst folgt das zweite Saisonspiel für die Friesen-Damen gegen die HSG Gremmendorf/Angelmodde.

TV Friesen: Bördemann, Elpermann – Schulte (2), Wojak (2), C. Bockelmann (2), D. Befeldt (1), Yilmaz (1), Münsterkötter (1), M. Bockelmann, Hildebrandt, Christ, Schlenker, L. Zimmermann, Strobel.