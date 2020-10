Mit einer Abwehrspielerin in Torlaune sind die Fußballerinnen der SG Telgte im Kreispokal weitergekommen. Der Landesligist gewann am Mittwochabend beim klassentieferen Bezirksligisten SV Herbern mit 4:1 (1:1). In der dritten Runde spielen die Telgterinnen Anfang November gegen GW Amelsbüren oder Wacker Mecklenbeck. Diese Partie wurde am Donnerstagabend ausgetragen.

Die Gäste sorgten in Herbern erst in den zweiten 45 Minuten für klare Verhältnisse. Zur Pause stand es 1:1. „In der ersten Halbzeit haben wir uns das selbst schwer gemacht“, sagte SG-Trainer Sebastian Wende. Jana Deipenwisch und Franziska Ix vergaben die besten von einigen Torchancen. Nach einem von insgesamt 15 Eckbällen für Telgte konterten die Herbernerinnen und gingen durch Merle Urban in Führung (23.). Bei einer weiteren Ecke machten es die Gäste besser: Sarah Fipke servierte, Leona Mors köpfte – 1:1 (37.). Es war der erste Streich der Verteidigerin an diesem Abend.

Kurz nach dem Seitenwechsel traf der SV Herbern nur die Latte. Ansonsten „hatten wir das Spiel gut im Griff“, so Wende. „Wir waren viel präsenter als in der ersten Halbzeit und nicht mehr so hektisch.“ Zum 2:1 (52.) nutzte wieder Mors eine Fipke-Flanke mit dem Kopf. Beim 3:1 (55.) traf die Defensiv-Spezialistin vom Elfmeterpunkt aus. Maeva Jocksch war gefoult worden. Für das vierte Telgter Tor (87.) sorgte die Herbernerin Johanna Vorlop nach einer Flanke der eingewechselten Linda Focke per Eigentor.

SG-Frauen: M. Salomon – Plagge (80. Joswowitz), Mors, Rüter, Möllers – Baysal (68. Laukötter), Füchtenbusch, Jocksch, Fipke, Deipenwisch (46. Focke) – Ix (83. R. Salomon). Tore: 1:0 Urban (23.), 1:1, 1:2, 1:3 Mors (37., 52., 55./Foulelfmeter), 1:4 Vorlop (87./Eigentor).