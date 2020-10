Erst zwei Niederlagen, dann zwei Siege, zuletzt ein 2:2 gegen SuS Cappel: Die Fußballer der SG Telgte stehen nach fünf Runden im Tabellenmittelfeld. In dieser Saison wurde das Team von der Bezirksliga 12 in die Staffel 7 umgruppiert. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert die SG beim Tabellendritten Westfalia Soest. Im Interview spricht der Sportliche Leiter Jan Lauhoff über den Start, die neue Klasse und die Perspektiven.

Sind Sie mit dem Saisonstart zufrieden?

Lauhoff: Wenn wir am Sonntag gegen Cappel gewonnen hätten, wäre ich gut zufrieden. Dann hätten wir neun Punkte nach fünf Spielen. Drei Punkte waren ja auch im Bereich des Möglichen. Das erste Spiel gegen Oestinghausen war schon ein Gradmesser, wie sich jetzt gezeigt hat. Da waren wir ja auch absolut nicht chancenlos, besonders in der ersten Halbzeit nicht. Das Potenzial ist da, die Qualität ist da. Dass wir eine ordentliche Rolle in dieser Liga spielen können, haben wir bewiesen – jetzt aber gerne auch mal konstant über 90 Minuten. Wir hatten am Sonntag trotz der vielen Ausfälle ein gutes Bezirksliga-Team. Wir wollten ja auch einen breiten Kader haben. Die Mannschaft muss jetzt sehen, dass sie Konstanz rein bekommt.

Wo kann das für die SG Telgte in dieser Saison hinführen?

Lauhoff: Wir wollen einen guten Mittelfeldplatz erreichen. In der Staffel 12 kannten wir die Gegner, in dieser Staffel ist das noch schwierig. Auch Soest, unser Gegner an diesem Sonntag, ist eine Topmannschaft. Diese Saison wird sportlich ausgetragen, aber es wird wegen Corona auch von außen Einwirkungen geben. Das müssen wir dann so hinnehmen. Unsere Mannschaft kann auch in dieser Liga jeden Gegner schlagen, kann aber auch gegen jeden Probleme bekommen, wenn die Einstellung nicht stimmt.

Was sind die Unterschiede zur Bezirksliga 12 – wenn ein Vergleich jetzt schon möglich ist?

Lauhoff: Dafür ist es noch etwas zu früh, zumal einer der Gegner Wolbeck war, den wir schon kannten. Was man jetzt schon sagen kann: In der Spitze wird guter Fußball gespielt, die Topmannschaften der Liga würde ich mit der Staffel 12 gleichstellen. Die anderen Mannschaften kann ich noch nicht beurteilen. Aber es bringt ja auch nichts, die Staffeln zu vergleichen. Wir sind jetzt in der Staffel 7 und fahren am Sonntag erst mal nach Soest. Warten wir mal ab, was dann noch kommt. Die Auswärtsspiele erweitern auf jeden Fall auch unseren Horizont.