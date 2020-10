Zum Pokalspiel der zweiten Runde treten die Westfalenliga-Damen des BSV Ostbevern am heutigen Donnerstag bei der SG Milte/Sassenberg an. Der B-Ligist bezwang in der ersten Runde den SC Füchtorf mit 5:1, die Blau-Weißen hatten derweil mit 8:7 nach Elfmeterschießen bei Borussia Münster gewonnen. Im Achtelfinale wird der hohe Favorit aus der Bevergemeinde auf Laura Rieping (angeschlagen), Kim Weber (erkältet) und Michelle Schlattmann (Urlaub) verzichten. In der Startaufstellung wird gegenüber dem 2:1-Heimerfolg am Sonntag gegen Borussia Emsdetten rotiert werden, um auch Spielerinnen, die zuletzt weniger im Einsatz waren, Spielpraxis zukommen zu lassen.