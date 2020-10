Jetzt mussten die Basketballer unterhalb der 1. Regionalliga schon so lange auf ihren Saisonstart warten, dann macht ihnen die aktuelle Corona-Entwicklung wieder einen Strich durch die Rechnung. Der für das übernächste Wochenende (31. Oktober/1. November) geplante Auftakt wird verschoben. Das erklärte am Dienstagnachmittag Uwe J. Plonka , der Präsident des Westdeutschen Basketball-Verbandes ( WBV ).

Die Entscheidung betrifft auch die Telgte-Wolbeck Baskets, die in der 2. Regionalliga am 31. Oktober gegen die LippeBaskets Werne beginnen sollten, sowie die weiteren Teams der Spielgemeinschaft. Die Zweitvertretung geht in der Landesliga auf Korbjagd, und die dritte Garnitur spielt in der Bezirksliga.

Digitale Konferenz

Der Spielbetrieb in der aktuellen Corona-Entwicklung war das zentrale Thema bei einer digitalen Mitgliederkonferenz am Montagabend. Zu diesem Meinungsaustausch – Beschlüsse werden in diesem Format nicht gefasst – gingen mehr als 150 Vertreter der Basketball-Vereine und der Kreise online. Die Meinungen der Konferenz-Teilnehmer seien gespalten gewesen, heißt es beim WBV. Sie reichten von einem planmäßigen Start über eine Verschiebung bis zu einer Komplettabsage der Spielzeit 2020/21.

Vielleicht nur eine Staffel

Am Dienstag nun entschied das WBV-Präsidium, dass die Saison aller Seniorenmannschaften unterhalb der 2. Regionalliga und aller Jugendteams nicht vor Januar beginnt. Die 28 Vereine der beiden Staffeln der 2. Regionalliga werden in Kürze vom Verband befragt, „ob sie früher als im Januar in die Saison starten können und wollen“, so Plonka. Je nach Resonanz würde dann möglicherweise nur noch eine Staffel gebildet, erklärte der Verbandspräsident. „Die anderen Vereine dürfen dann kostenfrei zurückziehen und würden auch nicht absteigen.“

„ Die Jungs würden sich freuen, endlich mal wieder spielen zu dürfen, aber die Gesundheit geht vor. Die Jungs würden sich freuen, endlich mal wieder spielen zu dürfen, aber die Gesundheit geht vor. “ Marc Schwanemeier

Alle weiteren Entscheidungen würden auch davon abhängen, betonte Plonka, ob die Infektionszahlen weiter steigen und ob es weitergehende behördliche Auflagen gebe.

„Die Jungs würden sich freuen, endlich mal wieder spielen zu dürfen, aber die Gesundheit geht vor“, sagte Marc Schwanemeier, der Coach der Telgte-Wolbeck Baskets. „Weil die Infektionszahlen so stark steigen und es jetzt unheimlich viele Risikogebiete gibt, ist es okay, dass wir später starten. Das ist die bessere Variante.“

Zuschauer nicht zugelassen

Dass speziell die Clubs der 2. Regionalliga vom Verband befragt werden, bewertet Schwanemeier ebenfalls als positiv. Wie sich die Spielgemeinschaft aus Telgte und Wolbeck positioniert, „müssen wir intern klären“, so der Trainer. Für das erste Spiel in anderthalb Wochen gegen Werne seien die Baskets jedenfalls startklar gewesen. Zuschauer wären in der Zweifachhalle am Telgter Schulzentrum aber nicht zugelassen gewesen.