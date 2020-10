Das große Thema war am Dienstagabend in der Zweifachhalle am Telgter Schulzentrum die Verschiebung des Saisonstarts, die der WBV kurz zuvor beschlossen hatte (WN berichteten). Vielleicht, so vermutet Trainer Marc Schwanemeier, fehlte seinen Spielern deshalb die nötige Spannung in dem Testspiel gegen den UBC Münster II. Die Telgte-Wolbeck Baskets verloren das Duell der Zweitregionalligisten mit 76:79 (36:41).

Zuerst aber zum Saisonauftakt: Die Vereine der 2. Regionalliga sollen sich bis Freitag zu zwei Vorschlägen äußern, dann entscheidet der Verband. Vorschlag eins: Die Spielzeit beginnt wie in allen unteren Ligen im Januar. Vorschlag zwei: Sie startet mit dem zweiten Spieltag am 7./8. November, und der erste Spieltag wird nachgeholt. Bei der Spielgemeinschaft aus Telgte und Wolbeck gehe die Tendenz, so Schwanemeier, zu einem Start im Januar.

Gegen die UBC-Reserve wurden die Baskets zu spät wach. Vorher waren die Gäste bissiger. Sie gingen über 57:44 (27.) mit 73:59 (33.) in Führung. In den letzten sechs Minuten drehte plötzlich die SG auf, verkürzte auf 76:77 (39.) und verpasste dann mit zweimaligem Ballverlust sogar noch die Wende.

SG Telgte-Wolbeck: Sim. König (25), F. Blome (13), Woltering (13), Schmidt (10), D. Blome (8), Anssari (3), Sierra (2), Ahmedin (2), Diaby Touré, A. Krone, Ch. Krone.