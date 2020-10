Nur 100 Zuschauer sind am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) am Feidiek zugelassen, darunter eine überschaubare Zahl an Gästefans. Die Begrenzung ist wegen der Pandemie verständlich, aus rein sportlichen Gesichtspunkten aber schade. Das Interesse wäre sicherlich größer. So viele Nachbarschaftsduelle haben der TuS Freckenhorst und die SG Telgte in dieser Bezirksliga-Staffel mit den vielen Clubs aus Soest und Hamm ansonsten ja nicht.

SG-Coach Frank Busch hat in dieser Woche im Training festgestellt, dass „ein besondereres Spiel“ bevorsteht. Beim TuS kicken einige Ex-Telgter und bei der SG einige Ex-Freckenhorster.

„ Ein Topteam, das eigentlich weiter oben stehen müsste. Ein Topteam, das eigentlich weiter oben stehen müsste. “ SG-Trainer Frank Busch

Der Club aus dem Warendorfer Ortsteil hat sich in diesem Sommer im zweiten Jahr hintereinander kräftig verstärkt. Die hoch gehandelte Truppe hinkt den Erwartungen als Tabellenfünfter bislang hinterher. Zuletzt gewann Freckenhorst allerdings mit 4:0 gegen den SV Neubeckum. „Ein Topteam, das eigentlich weiter oben stehen müsste. Eine Mannschaft, die aufsteigen sollte oder sogar muss“, sagt Busch über den TuS. „Wir werden nicht voll draufgehen, sondern versuchen, die Räume schön eng zu machen und auf Konterchancen zu lauern.“

Bei Kapitän Martin Röös­, einem der Ex-Freckenhorster im SG-Kader, sieht es gut aus für ein Comeback. So zumindest der Stand am Freitag. Auch Joao Moreira hat trainiert. Lars Schwienheer und Konstantin Schoof sind wieder einsatzbereit, bei Philipp Hartmann ist das noch fraglich. Markus Wieloch hat sich beim 1:1 gegen Germania Lohauserholz einen Muskelfaserriss zugezogen. Er fällt einige Wochen aus.