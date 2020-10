Als der westfälische Fußballverband im Sommer die Staffeleinteilungen bekannt gegeben hat, wäre Maximilian Kretzer fast hintenübergefallen. Bezirksligist SG Telgte wurde in die Gruppe 7 versetzt. Das bedeutet: Fahrten in Richtung Werl, Soest, Lippstadt und Hamm statt nach Münster oder in den Kreis Steinfurt.