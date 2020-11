Altefrohne will mit dem Leeze-Team in die Bundesliga

Patrick Altefrohne hat sich in diesem Corona-Jahr nicht gehen lassen. Der ambitionierte Radsportler mit gehobenem Amateur-Niveau hat weiterhin ordentlich Kilometer abgerissen. Sogar seinen Urlaub hat er im Sattel verbracht: in sieben Tagen von Freiburg nach Cortina, über die Alpen mit reichlich Höhenmeter. „Ich bin eigentlich konstant weitergefahren, aber eher nach Lust und Laune, weil es Spaß macht und um fit zu bleiben“, sagt der Fahrer des TV Friesen Telgte.

Mit dem Strampeln rein nach eigenem Ermessen ist jetzt Schluss. Sein Sport hat wieder klare Strukturen. Seit Anfang November trainiert Altefrohne mit seinem „Leeze-Team bei tinteistbesser.de“. Die Truppe aus Münster hatte in den vergangenen Jahren den German Cycling Cup, die inoffizielle Deutsche Meisterschaft der Amateurfahrer, teilweise dominiert. In der nächsten Woche müssen die Leeze-Team­mitglieder bei einer Leistungsdiagnostik Farbe bekennen.

Trainingslager nur spontan

Die Mannschaft ist nahezu unverändert zusammengeblieben, so Altefrohne. Ein Trainingslager sei nicht geplant. Womöglich ergebe sich, je nach Infektionslage, spontan eine Möglichkeit. In den vergangenen Jahren hatten sich die Leeze-Fahrer im Winter mal auf Gran Canaria, mal auf Mallorca in Form gebracht.

„ Unser Team will den Fahrern einen neuen Anreiz bieten. Unser Team will den Fahrern einen neuen Anreiz bieten. “ Patrick Altefrohne

Die Münsteraner dürfen in der kalten Jahreszeit nicht schludern, denn sie haben 2021 Großes vor. „Wir wollen ein Team für die Rad-Bundesliga melden“, kündigt Altefrohne an. Für diese Rennserie des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) muss man sich nicht qualifizieren, sondern bestimmte Voraussetzungen erfüllen. „Unser Team will den Fahrern einen neuen Anreiz bieten“, erklärt der 29-Jährige. „Und wahrscheinlich werden die Bundesliga-Rennen die ersten sein, die im nächsten Jahr überhaupt stattfinden können.“

Tour im Erzgebirge

In diesem Sommer hat Altefrohne nur an einem Wettkampf teilgenommen: an der Erzgebirge-Tour im Juli mit Start in Aue über drei Etappen. Auf weitere Starts verzichtete der Telgter, weil er unter den Bedingungen in Pandemie-Zeiten nicht wollte – und nicht, weil es keine Gelegenheit gegeben hätte. „In der zweiten Hälfte des Sommers hätte man lückenlos an jedem Wochenende Rennen fahren können.“

Der große Traum

Jetzt richtet er seinen Blick auf die kommende Saison mit dem Leeze-Team. Die Bundesliga-Mannschaften dürfen auch Fahrer zur Deutschen Meisterschaft der Profis schicken. „Das ist ein großer Traum von mir, dort mal an der Startlinie zu stehen“, sagt Altefrohne.