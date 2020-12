Da der Telgter Citylauf in diesem Jahr ausgefallen war, rief das Orga-Team im September zur Teilnahme an einem virtuellen Lauf auf. Gemeinsam mit dem Hauptsponsor, der Vereinigten Volksbank Münsterland Nord, wurde ein Wettbewerbskonzept erarbeitet. Dabei hatten Läufer die Gelegenheit, über soziale Netzwerke Fotos vom Training einzureichen und Geld für „Läuferherz“ zu spenden. So sind 422 Euro zusammengekommen. Diese Summe haben die Telgter verdreifacht. „Laufen und dabei Gutes tun, das ist unser Anliegen“, sagte Borgmann bei der Übergabe.

Die Spende ist sehr willkommen, denn auch der Münsterland-Sternlauf zugunsten der Kinderkrebshilfe Münster hatte in diesem Jahr nicht stattfinden können. „So freuen wir uns, dass uns viele Lauftreffs in diesem Jahr unterstützt haben“, sagte Läuferherz“-Vorsitzender Jürgen Jendreizik . Mehr als 17 000 Euro hat „Läuferherz“ im Sommer an die Kinderkrebshilfe am Universitätsklinikum Münster übergeben. Die Telgter Spende wird im kommenden Jahr hinzukommen. „Wir haben die Patenschaft für die Anschaffung eines Geräts zur Erneuerung von Körperzellen übernommen“, so der Oelder Vorsitzende. Das komme Kindern zugute, die an Leukämie erkrankt seien. Abwehrzellen aus dem Blut würden dabei so verändert, dass sie Leukämiezellen erkennen und abtöten.