Die Verbandsliga-Handballer der Ahlener SG werden auch in der kommenden Saison weiter von Uwe Bekston trainiert. Darauf verständigten sich Coach und Abteilungsleiter Ronald Zent. Bekston freut sich auf die Fortsetzung seiner Arbeit und brennt darauf, wieder in die Halle zurückkehren zu können. „Die Saison ist quasi beendet. Aber falls möglich, werden wir entweder an der Aufstiegsrunde oder dem Ligapokal teilnehmen, sofern die Kosten dafür wegen eventueller Schnelltests nicht aus dem Ruder laufen. Mir geht es mit der Teilnahme an einem der Wettbewerbe vor allem darum, wieder Spielpraxis zu sammeln“, so Bekston.