Die Handballer in Warendorf und Telgte trauern um Toni Bartling . Der Trainer und frühere Torwart ist in der vergangenen Woche unerwartet verstorben. Der Vater zweier Kinder wurde nur 54 Jahre alt.

„Der Schock bei uns allen sitzt tief“, sagt Jan Kolodzei, der Handball-Abteilungsleiter der Warendorfer Sportunion. „Wir haben einen ganz tollen Handball-Kameraden verloren“, so Ludger Langenberg, einer seiner langjährigen Weggefährten beim TV Friesen Telgte. „Toni war in all den Jahren, egal bei welchem Verein er Trainer war, immer wieder in der Telgter Halle zu sehen. Er war Handballer durch und durch.“

Zuletzt war Bartling, der mit Geburtsnamen Bruns hieß, in der zweiten Saison als Co- und Torwarttrainer der WSU-Männer unter Chefcoach Stefan Hamsen tätig. Das Duo hatte beim Landesligisten Anfang dieses Jahres frühzeitig für eine weitere Spielzeit verlängert. Zuvor war Bartling ab 2015 als Nachfolger von Valton Shala einige Jahre für die Warendorfer Handballerinnen in der Bezirksliga hauptverantwortlich. Davor hatte er gemeinsam mit Langenberg die B-Jugendlichen des TV Friesen gecoacht, die damals in der Landesliga gespielt hatten.

Seine gesamte aktive Karriere verbrachte Bartling in Telgte. Erst Fußball- und Handballtorwart, entschied er sich mit 16 Jahren ganz für den Sport mit der kleineren Kugel. Er hütete lange Jahre den Kasten der ersten Friesen-Mannschaft und später auch der zweiten, dessen Trainer er auch wurde.

Knapp drei Jahrzehnte saß Bartling bei verschiedenen Vereinen auf der Trainerbank. Er coachte Jugend-, Männer- und Frauenteams, darunter auch beim SC Nordwalde.