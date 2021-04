Schach hat im Lockdown einen unschlagbaren Vorteil gegenüber anderen Sportarten. Man kann das königliche Spiel auch zu Hause übers Internet betreiben. Viele Denksportler machen das. So gibt es bei den Schachfreunden Telgte derzeit zwar keine Partien im Knickenberghaus, aber auch keinen Stillstand.

Fleißig dabei ist der Nachwuchs des Vereins. Den Kindern, die am häufigsten am Online-Training teilgenommen haben, haben Vertreter des Jugendvorstands nun – nach Vorankündigung natürlich – kleine Geschenke überreicht, die von Katharina Berkemeier sorgfältig verpackt worden waren. „Wir wollten sie belohnen und zusätzlich motivieren“, erklärt Pressewart und Jugendspielleiter Tim Pohl . „Die Aktion war ein toller Erfolg. Man hat es den Kindern angesehen, dass sie sich gefreut haben“, sagt Schriftführerin Frauke Spang. „Und für eine kleine Schachpartie hat es am Ende auch noch gereicht.“ Das Jugendtraining leitet jeden Dienstag Oliver Moldenhauer.

Regelmäßig treffen sich auch die erwachsenen Schachfreunde zu virtuellen Turnieren. „Trotzdem würde ich mich freuen, wenn mehr Vereinsmitglieder daran teilnehmen würden“, so Pohl.

Positives Feedback habe er auf das Angebot für Einsteiger, darunter auch Nicht-Mitglieder, bekommen. Pohl erläutert in diesen Runden, was zu Beginn einer Schachpartie wichtig ist, welche Pläne man für das Mittelspiel braucht oder wie man im Endspiel gewinnen kann. Obwohl er mit der Resonanz sehr zufrieden ist, ist dieses Training gerade ausgelaufen. Der zeitliche Aufwand sei für ihn zu groß, begründet der Mathematik-Student. In den Semesterferien will Pohl es aber wieder anbieten.