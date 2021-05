„Warum sollten wir tiefstapeln?“ Mit dieser rein rhetorischen Frage wurde im Sommer 1980 Peter Heitmann in einem WN-Artikel zitiert. „Immerhin haben wir große Anstrengungen unternommen, um unsere Mannschaft zu verstärken“, sagte der stellvertretende Fußball-Abteilungsleiter der SG Telgte. Er hatte den Mund nicht zu voll genommen. Nach vier Jahren in der Landesliga war die Sport-Gemeinschaft 1980 abgestiegen, als abgeschlagener Tabellenletzter. Einige verdiente Routiniers hörten auf, die Mannschaft wurde groß umgekrempelt. Mit dem gewünschten Erfolg: Telgte kehrte umgehend in die Landesliga zurück. Die SG feierte 1981 unangefochten mit neun Zählern Vorsprung (es galt noch die Zwei-Punkte-Regelung) die Meisterschaft in der Bezirksliga. Unabhängig von dieser sportlichen Bilanz: Die Truppe genießt auch 40 Jahre später noch Kult-Status im Club. Die SG hielt sich bis 1986 in der Landesliga, es war eine große Zeit.