Wiebke Silge hat das Geheimnis, wo sie in der kommenden Saison spielen wird, gelüftet. Die 23-jährige Mittelblockerin, die im Alter von 15 ins Sportinternat Münster gezogen war und später in der Volleyball-Bundesliga im Trikot des USC debütiert hatte, schließt sich dem VC Kanti Schaffhausen an. Bei dem Schweizer Erst­ligisten soll sie in der nächsten Spielzeit mit Kapitänin Kateřina Holásková den Block bilden.

Silge hatte sich am Berg Fidel zur Nationalspielerin gemausert, war 2015 dann zum Liga-Konkurrenten SC Potsdam gewechselt. Von dort zog sie es nach zwei Jahren zurück zu ihrem Heimatverein BSV Ostbevern, mit dem sie aus der Drittklassigkeit in die 2. Bundes­liga aufstieg. Nun stellt sie sich der Herausforderung in Schaffhausen.