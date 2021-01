Dieser Verein ist wirklich besonders in der deutschen Volleyball-Landschaft. Kein anderer Club hat so viele nationale und internationale Titel gesammelt wie der USC Münster. Und dann auch noch auf beide Geschlechter verteilt. 33 sind es in Summe. Und da sind über 100 in den Jugend-, Senioren- und Beachvolleyball-Ressorts errungene nicht einmal mitgezählt.