Fällt in der Volleyball-Welt der Name des USC Münster, wird er fast automatisch mit den Frauen verknüpft. 20 nationale Titel (neun Meisterschaften, elf Pokalsiege) und vier Triumphe in europäischen Clubwettbewerben zieren den Briefkopf der Grün-Weißen, die am vergangenen Freitag ihren 60. Geburtstag feierten.