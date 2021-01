USC setzt sich kleine Ziele beim großen Gegner in Stuttgart

Der Geburtstermin bei Lisa Thomsen rückt näher und näher, in wenigen Tagen erwartet Münsters Trainerin in Mutterschutz ihr erstes Kind. Doch ganz ohne Volleyball geht es bei der 35-Jährigen nicht, am Samstag verfolgte sie live in der Halle Berg Fidel die Begegnung des USC gegen den Dresdner SC (0:3). Thomsen bleibt bildlich gesprochen am Ball, auch um bei den Planungen für die kommende Saison – dann wieder mit ihr als Trainerin – mitreden zu können. Am Dienstag gab es mit Ralph Bergmann, Interimscoach bis zum Sommer und Sportlicher Leiter in Personalunion, einen ersten groben Austausch. „Es fängt nun die Zeit an, in dem man auf die neue Saison guckt. Wir haben mal abgefragt, was wir wollen, was wir brauchen und wohin es gehen soll. Aber das war nur eine erste Besprechung, genauere Gedanken machen wir uns in Ruhe“, so Bergmann. Drei Verträge (Barbara Wezorke, Linda Bock und Juliane Langgemach) gelten noch für die Spielzeit 2021/22. Es gibt also genügend Raum für Gedankenspiele.