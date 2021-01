Münster -

Von Henner Henning

Als Teenager kam Lina Alsmeier 2016 nach Münster, mit gerade einmal 16 Jahren. Raus aus der Heimat Emsbüren und dem Elternhaus, rein in eine neue Welt und ins Sportinternat. Von dort aus startete die junge Volleyballerin ihren Erfolgskurs, der sie zur Nationalspielerin hat reifen lassen. Mittlerweile spielt Alsmeier in Schwerin, ihre Zeit in Münster aber bleibt für sie unvergessen.