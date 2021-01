USC-Libera Erika Kildau – ein mitreißendes Energiebündel

Münster -

Im November hatte Erika Kildau erstmals im Bundesliga-Kader des USC Münster gestanden, vor knapp zwei Wochen beim 1:3 in Stuttgart dann ihr Debüt im Volleyball-Oberhaus gefeiert. Am Samstag beim 3:0 gegen den VfB Suhl kam die erst 18 Jahre alte Libera nun erstmals in den Genuss, einen Sieg miterleben zu dürfen. Und an dem hatte der quirlige Youngster einen großen Anteil.