3:1 gegen Schwerin: Dem USC Münster glückt eine dicke Überraschung

Münster -

Der USC Münster hat in der Volleyball-Bundesliga für eine große Überraschung gesorgt. Das Team von Trainer Ralph Bergmann gewann mit 3:1 gegen den favorisierten SSC Palmberg Schwerin und sendete damit ein Signal an die Konkurrenz, dass es weiter im Kampf um einen Playoff-Platz mitmischen will. In Wiesbaden und Aachend dürfte das Lebenszeichen angekommen sein.