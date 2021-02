Meistertitel, Pokalsiege und europäische Triumphe – in den 1990er und frühen 2000er Jahren gab es am Berg Fidel verlässliche Gründe zu feiern. Die Unabhängigen waren im Hallen-Volleyball eine Szenegröße. Parallel zu den Erfolgen unter dem Dach fiel der Name des USC auch immer häufiger dann, wenn es um Medaillen im Sand ging.