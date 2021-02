Es ist der 19. März 2006. In 40 Bussen machen sich 1500 Fans vom Berg Fidel aus auf den gut 60 Kilometer langen Weg zum Pokal-Finale, das erstmals im Gerry-Weber-Stadion in Halle stattfindet. Eine stattliche Karawane, die es da nach Ostwestfalen lockt – der Erfolg aber zieht weiter, das Endspiel gegen den Schweriner SC (0:3) ist der letzte Griff des USC Münster nach einem Titel. Die fetten Jahre mit Triumphen und Trophäen sind vorbei – und das bis heute. Die Hoffnung der über 3000 USC-Anhänger unter den 11 110 Zuschauern erlischt schnell, zu unterlegen ist Münster im einseitigen Finale. Der Double-Kader des Vorjahres musste vor der Saison Abgänge (etwa Alice Blom, Janneke van Tienen) verkraften, die Erfolge der Vorjahre hatten Geld gekostet. Der USC ist in den Miesen, Verbindlichkeiten im unteren sechsstelligen Bereich lasten auf dem Verein. Schmalhans ist nunmehr Küchenmeister am Berg Fidel, der Sparkurs schlägt auf die personelle Planung. Büring startet mit Rumpfkader In seine zwölfte Spielzeit als USC-Coach geht Axel Büring mit einem Rumpfkader, den im Sommer 2006 mit Zuspielerin Tanja Hart, Caro Wensink und Johanna Reinink (Karriereende) weitere Doublesiegerinnen verlassen. „Der Einzug in die Meisterrunde wäre ein Erfolg. Oben mitspielen ist nicht realistisch“, weiß Büring vor dem ersten Ballwechsel. Und er behält Recht, für die Unabhängigen geht es als Hauptrundensiebter in die Playdowns.