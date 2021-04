Nationalspielerin Linda Bock verlässt den USC

Schon seit geraumer Zeit geisterte das Gerücht durch die Volleyball-Bundesliga, dass Linda Bock den USC Münster verlassen werde. Nun ist aus diesem Gerücht Gewissheit geworden: Die Unabhängigen bestätigten am Donnerstagmorgen den Weggang der Nationallibera, die von ihrer im eigentlich bis 2022 geltenden Vertrag eingebauten Ausstiegsklausel Gebrauch machte. Wohin es die 20-Jährige zieht, wurde offiziell bislang noch nicht verkündet, dass sie einen Kontrakt beim Dresdner SC unterschreibt, scheint Formsache.

Ralph Bergmann : „Das lief Hoch professionell ab“

„Dass wir Linda gerne weiterhin in unseren Reihen gesehen hätten, ist sonnenklar. Sie hat, in welcher Rolle auch immer, bei uns alles gegeben.“, sagte Münsters Sportlicher Leiter Ralph Bergmann, der in der vergangenen Saison als Interimstrainer mit Bock arbeitete und sie als vorbildliche, charakterstarke Spielerin kennen und schätzen gelernt hat. „Ihre Qualität in Annahme und Abwehr und ihre positive Energie auf dem Feld tun jeder Mannschaft gut.“ Ihren Wechselwunsch habe Bock „zeitig, offen und ehrlich“ kommuniziert. „Das lief hoch professionell ab.“ Ein Nachgeschmack bleibt bei ihrem Abschied nicht, zumal ihr Abgang mit einer niedrigen fünfstelligen Summe versüßt wird, die aus Dresden überwiesen wird.

Als Nachfolgerin von Bock, die im Sommer 2018 vom Zweitligisten Borken kam und sich zur Nationalspielerin entwickelte, steht Erika Kildau in den Startlöchern. Die 18-Jährige, die gerade ihr Abitur am Pascal-Gymnasium macht, und der Verein haben sich nach einem ersten abgelehnten Angebot deutlich angenähert. Eine Einigung steht bevor.