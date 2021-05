Die Schlussphase der letzten Bundesligaspielzeit erlebte Anika Brinkmann verletzt nur aus der Ferne. Ein Comeback wird es nicht geben: Die 34 Jahre alte Außen- und Annahmespielerin wird den USC Münster und auch den herausfordernd großen Profisport verlassen. Aktuell befindet sich die jahrelang auf hohem Niveau geforderte Spielerin daheim in Borken wegen der Folgen eines Bandscheibenvorfalls beim Physiotherapeuten in Behandlung. „Ich bin hier in guten Händen und zuversichtlich, bald wieder richtig fit zu sein“, sagt Brinkmann, die plant, in der 2. Bundesliga voraussichtlich noch einmal einzusteigen. „Ganz aufhören kann ich noch nicht – dreimal pro Woche den Weg zum Training aufzunehmen, dass passt in meinen Plan.“

In der Saison 2019/20 verschlug es sie zum zweiten Mal nach Griechenland. Auf der Insel Santorini im Ägäischen Meer und beim Club Athlitikos Omilos Thiras war sie glücklich. Bis zur Corona-Krise. Als die USC-Verantwortlichen im Sommer 2020 Kontakt aufnahmen, war der Weg zur Einigung und zum zweiten Engagement nach der Phase von 2005 bis 2009 ein kurzer. In Münster ragte Anika Brinkmann regelmäßig als beste Punktesammlerin heraus. „Während der verletzungsbedingten Auszeit reifte der Entschluss, diesen großen Aufwand nicht mehr betreiben zu können und zu wollen“, beschreibt sie. „Ich bin vor allem und gerne Mutter. Und mein Sohn Tom braucht mich.“

Wie Brinkmann werden auch Nele Barber nach einer Saison und die Niederländerin Demi Korevaar sowie Youngster Pia Mohr nicht zum neuen USC-Kader gehören, wie der Sportliche Leiter des USC, Ralph Bergmann, mit Blick auf die weiteren Planungen sagte.