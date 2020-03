Als Vizemeister des Vorjahres sind die U 20-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern zur Westdeutschen Meisterschaft gefahren. In Dormagen landeten sie am Wochenende auf dem vierten Platz. Und: lange Gesichter? Nein, die hat man beim NRW-Ligisten nicht gesehen. „Wir sind alle zufrieden. Mehr wäre für uns nicht zu leisten gewesen“, sagte Dominik Münch aus dem BSV-Trainerteam.

Er verbuchte die Titelkämpfe als Erfolg. Und das nicht nur, weil gegen die großen Drei RC Borken-Hoxfeld, Bayer Leverkusen und VoR Paderborn auch kein anderer angekommen ist. Und weil es ja auch nicht so schlecht ist, die Nummer vier im Westen zu sein. Sondern auch, weil „die Mädels in allen fünf Spielen gezeigt haben, was sie drauf haben und als Mannschaft aufgetreten sind“, so Münch. Dass der älteste BSV-Nachwuchs das Ticket für die Deutsche Meisterschaft verpasst hat (das bekommen nur die ersten beiden der „Westdeutschen“), ist kein Drama.

Die Ostbevernerinnen gewannen beide Gruppenspiele. Beim 2:0 (25:22, 25:15) gegen den TV Gladbeck legten sie die anfängliche Nervosität schnell ab. Damit war der Einzug ins Viertelfinale schon perfekt, weil zuvor auch der VC Essen-Borbeck Gladbeck besiegt hatte. Mit einem 2:1 (25:23, 13:25, 15:11) gegen Essen (mit vier Zweitliga-Spielerinnen im Kader) sicherte sich das BSV-Team den ersten Gruppenplatz.

Im Viertelfinale, das noch am Samstagabend ausgetragen wurde, schalteten die Blau-Weißen den NRW-Liga-Konkurrenten VV Schwerte knapp mit 2:0 (25:23, 28:26) aus. „Es war ein extrem enges und spannendes Spiel“, sagte Münch. Im Halbfinale am Sonntag unterlag seine Mannschaft dem späteren Meister Borken-Hoxfeld mit 0:2 (15:25, 26:28). Im zweiten Satz lag der BSV mit 6:1 vorne und blieb lange in Führung. Am Ende wehrte das Team den ersten Matchball ab und vergab dann selbst zwei Satzbälle.

Auch das Spiel um Platz drei gegen VoR Paderborn, eine Neuauflage des Finals 2019, verloren die Ostbevernerinnen mit 0:2 (20:25, 22:25). „Da haben wir viel gewechselt“, berichtete Münch. „Das war ein schöner Abschluss, weil vor allem die auf dem Feld gestanden haben, die sich vorher nicht so viel auszeichnen konnten. Ihr Auftritt war sehr couragiert.“

Für die U 20 aus Ostbevern spielten Laura Schlautmann, Eliza Carneim, Vittoria Ritt, Franka van der Veer, Karen Plogmann, Jana Rolf, Amelie Ahmerkamp, Hannah Spahn, Marie Kolkmann, Rahel Reinhardt, Melina Heitkötter und Ann-Kristin Rose. Sontje Lubeseder fehlte krankheitsbedingt.