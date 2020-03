„Eine komplette Leere“ – Reaktionen beim BSV Ostbevern

Sophia Eggenhaus hatte sich in dieser Woche für die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern auf einem nichtsportlichen Gebiet verdient gemacht. Die Kapitänin hatte noch zwei Liter Hand-Desinfektionsmittel aufgetrieben – kein leichter Auftrag in diesen Zeiten. Die vier 500-Milliliter-Flaschen waren für das Heimspiel des Zweitligisten am heutigen Samstagabend bestimmt. Der BSV durfte das viertletzte Match in dieser Saison gegen Tabellenführer Stralsund unter strengen Auflagen auch mit Zuschauern austragen. So war die Absprache mit der Gemeinde Ostbevern.

Das hat sich seit Donnerstagnachmittag erledigt, als die Volleyball-Bundesliga (VBL) die komplette Saison wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgesagt hatte ( WN berichteten).

„Ich muss die Gemeindeverwaltung loben. Sie wollte uns das Spiel ermöglichen, und wir hätten zur Not auch ohne Zuschauer gespielt. Wir waren bereit“, erklärt An­dreas Schneider , der Teammanager des BSV. „Da kann man nichts machen. Die Gesundheit geht vor.“

„ Ich bin auch ein bisschen erleichtert. Ich bin auch ein bisschen erleichtert. “ Teammanager Andreas Schneider

Wie er sich gefühlt hat, als er die Breaking News von der VBL bekommen hat? „Ich glaube, so wie fast jeder bei uns“, sagt Schneider. „Einerseits große Enttäuschung, andererseits natürlich Verständnis.“ Die Rückrunde sei nicht gut gelaufen, trotzdem „haben wir es genossen, als Dorfverein in der Bundesliga mitzuspielen“. Traurig sei er jetzt. „Wir haben uns auf die letzten vier Spiele gefreut, insbesondere auf die beiden Heimspiele“, betont Schneider. „Das letzte Spiel gegen Bayer Leverkusen wäre ein sehr schöner Abschluss gewesen.“

Der Manager verhehlt aber nicht, dass er jetzt „auch ein bisschen erleichtert“ sei. „Die Entscheidung, ein Spiel auszutragen oder nicht, ist mit einer großen Verantwortung verbunden.“

„ Unser letztes Spiel in Berlin war richtig cool. Unser letztes Spiel in Berlin war richtig cool. “ Sophia Eggenhaus

Am gestrigen Freitag haben sich die Mannschaft und das Trainerteam im privaten Rahmen getroffen. „Ein bisschen quatschen. Das ist ja jetzt alles sehr abrupt geendet“, sagt Sophia Eggenhaus. Sie stellt klar: „Die Vorsichtsmaßnahme ist berechtigt, der Sport steht dabei im Hintergrund.“ Trotzdem: „Das ist alles schon verrückt.“ Sie habe sich auf die verbleibenden Spiele gefreut, vor allem auf Stralsund. „Eine sehr athletische Mannschaft, gegen die ich sehr gerne noch einmal gespielt hätte“, sagt die Spielführerin des BSV. „Wenigstens hatten wir gegen BBSC ein geiles letztes Spiel in Berlin. Das war richtig cool“, erinnert sie an das Match am 1. März.

Besonders traurig sei die Komplettabsage für die U 18-Volleyballerinnen. Der BSV-Nachwuchs verpasst somit die Westdeutsche Meisterschaft, die Ende März stattfinden sollte.

Ratlos ist Eggenhaus, wie die Auf- und Abstiegsfragen geklärt werden. Die BSV-Frauen stehen in der 2. Bundesliga Nord auf einem Abstiegsrang, hätten aber (nur rein theoretisch) noch den Klassenerhalt schaffen können.

„ Wenn selbst König Fußball kapitulieren muss, dann ist es ernst. Wenn selbst König Fußball kapitulieren muss, dann ist es ernst. “ Frank Brockhausen

„Ich bin gespannt, was die Verbände da anstellen“, sagt Frank Brockhausen. Der Co-Trainer des BSV I und Chefcoach des BSV III wurde von dem vorgezogenen Saisonende nicht überrascht, aber: „Ich habe im ersten Moment eine komplette Leere gefühlt. Da hat man Pläne für die nächsten Spiele der beiden Mannschaften. Dann kommt eine Mail – und deine ganze Vorbereitung ist vergebens.“ Brockhausen betont: „Natürlich gilt safety first. Wenn selbst König Fußball kapitulieren muss, dann ist es ernst.“

Und der BSV steht jetzt da mit seinen Desinfektionsmitteln, für die sich Sophia Eggenhaus so ins Zeug gelegt hat. „Ach, das kann bestimmt noch jemand gut gebrauchen“, sagt die BSV-Kapitänin.