So hatten sich Trainer Suha Yaglioglu und die Regionalliga-Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen den Start in die neue Saison nicht vorgestellt. Glatt mit 0:3 (12:25, 12:25, 24:26) verloren die Schwarz-Roten am frühen Sonntagabend gegen die Gäste von Aufsteiger TV Hörde 2. Dazu war Kapitänin Lara-Marie Grössing im ersten Durchgang umgeknickt und hatte den Rest der Partie zuschauen müssen. Die Neuzugänge Hannah Hartmann und Prisca Jeschke, die sich auf einem Lehrgang des VC Olympia Münster (die beiden Nachwuchsspielerinnen haben ein Doppelspielrecht) standen gar nicht zur Verfügung.

Sichtlich enttäuscht saß Rückkehrer Yaglioglu nach seinem ersten Pflichtspiel als Coach von Union nach fast 30 Jahren auf der Trainerbank. „Wir sind von Anfang an nicht ins Spiel gekommen“, so der Coach. „Wir haben nicht das gemacht, was wir trainiert haben. Und den dritten Satz hätten wir gewinnen müssen.“

Wohl wahr... Nachdem sie in den ersten beiden Sätzen dem Liganeuling fast in jeder Hinsicht hoffnungslos unterlegen waren, waren die Union-Spielerinnen im dritten Durchgang plötzlich wie ausgewechselt. Nach zwei Aufschlagserien von Sina Allzeit lag Gastgeber Lüdinghausen mit 4:1 und später 15:7 vorne. Kurz darauf hatten sie beim Stand von 24:18 sechs Satzbälle. Union war wieder im Spiel. Denkste... Denn plötzlich lief bei Union fast nichts mehr zusammen. Die Spielerinnen wurden unsicher, während die Gäste aus Dortmund ihre Nerven erstaunlich gut im Griff hatten. Die Folge: Der TVH machte tatsächlich acht Punkte in Serie und durfte einen hochverdienten Drei-Satz-Sieg feiern.

Union:Allzeit, Beisch, Beuers, Braun, Grössing, Kaiser, Kraus, Mumm, Ruwe, Zurhove.