15 Jahre lang hat Sophia Eggenhaus beim BSV Ostbevern Volleyball gespielt. Zuletzt war sie sieben Jahre Kapitänin. Nach ihrem Wechsel in diesem Sommer innerhalb der 2. Bundesliga Nord zu den Skurios Volleys Borken trifft die 25-jährige Studentin, die aus Ostbevern stammt und in Telgte wohnt, am Samstagabend zum ersten Mal auf ihren Ex-Club und Heimatverein.