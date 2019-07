Ein nächstes wichtiges Zeichen für die WWU Baskets und die Nachwuchsarbeit des UBC Münster : Das Eigengewächs Nicolas Funk geht auch weiterhin für den Verein auf Korbjagd. Damit startet der 18-jährige Point Guard trotz seines jungen Alters schon in seine vierte Saison in der Vorzeigemannschaft. „Er ist unser Junge, daher sind wir überglücklich, dass er seinen Weg in Münster mit uns bei den WWU Baskets und in der Nachwuchs--Bundesliga fortsetzt“, erklärt Manager Helge Stuckenholz. Für Funk, der in der vergangenen Saison 28 von 31 Pflichtspielen mit durchschnittlich über elf Minuten Spielzeit in der Pro-B-Formation von Trainer Philipp Kappenstein absolvierte, geht es nun darum, seine Entwicklung fortzusetzen.